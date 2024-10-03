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Тренер Гоффенгайма назвав ключові фактори перемоги над Динамо

Руслан Травкін — 3 жовтня, 23:11
Тренер Гоффенгайма назвав ключові фактори перемоги над Динамо
Пеллегріно Матараццо
Скріншот TSG|TV

Наставник Гоффенгайма Пеллегріно Матараццо прокоментував перемогу своїх підопічних над київським Динамо (2:0) у матчі 2 туру Ліги Європи.

Його слова цитує сайт УЄФА.

"Ми хотіли пресингувати вище, тому що знали, що кияни дуже домінують у чемпіонаті України, багато володіють м’ячем і не відчувають великого пресингу, тому ми хотіли зловити їх на протиході або змусити їх потрапляти в ситуації, до яких вони не звикли.

План полягав у тому, щоб домінувати у володінні м’ячем та за кількістю створених моментів. І це спрацювало добре, особливо в першому таймі.

Я побачив на полі команду, яка діяла як єдине ціле, вносила на поле енергію і, на мій погляд, грала в хороший футбол. Це змушує мене пишатися.

Чотири очки після двох матчів у Лізі Європи — це хороший старт, що, безперечно, позитивно. Ми набуваємо впевненості та енергії. Це підтверджує наш шлях і роботу, яку ми виконуємо. Зіграти на нуль – це дуже, дуже добре", – сказав Матараццо.

На Чемпіоні можна ознайомитися з післяматчевим коментарем Олександра Шовковського.

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Наступний матч у Лізі Європи команда Шовковського проведе 24 жовтня, суперником буде Рома Артема Довбика.

Гоффенгайм Динамо Київ Ліга Європи-2024/25

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