Тренер Гоффенгайма назвав ключові фактори перемоги над Динамо
Наставник Гоффенгайма Пеллегріно Матараццо прокоментував перемогу своїх підопічних над київським Динамо (2:0) у матчі 2 туру Ліги Європи.
Його слова цитує сайт УЄФА.
"Ми хотіли пресингувати вище, тому що знали, що кияни дуже домінують у чемпіонаті України, багато володіють м’ячем і не відчувають великого пресингу, тому ми хотіли зловити їх на протиході або змусити їх потрапляти в ситуації, до яких вони не звикли.
План полягав у тому, щоб домінувати у володінні м’ячем та за кількістю створених моментів. І це спрацювало добре, особливо в першому таймі.
Я побачив на полі команду, яка діяла як єдине ціле, вносила на поле енергію і, на мій погляд, грала в хороший футбол. Це змушує мене пишатися.
Чотири очки після двох матчів у Лізі Європи — це хороший старт, що, безперечно, позитивно. Ми набуваємо впевненості та енергії. Це підтверджує наш шлях і роботу, яку ми виконуємо. Зіграти на нуль – це дуже, дуже добре", – сказав Матараццо.
На Чемпіоні можна ознайомитися з післяматчевим коментарем Олександра Шовковського.
Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Наступний матч у Лізі Європи команда Шовковського проведе 24 жовтня, суперником буде Рома Артема Довбика.