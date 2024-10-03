Шовковський: Чудово, що можемо отримати досвід, граючи з командами найсильніших чемпіонатів Європи

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки гри з німецьким Гоффенгаймом, у якому "біло-сині" зазнали поразки з рахунком 0:2.

Його слова наводить сайт УЄФА.

"Якщо коротко, то ми не забили голів і пропустили два. Якщо вам потрібен довгий аналіз, мені знадобиться півгодини.

Для нас бути тут – великий успіх. Ми граємо проти команд з гравцями, які є одними з найкращих у світі. Ми готуємося до всіх матчів та намагаємося вдосконалюватися. Але ви також повинні розуміти, що в нашій країні зараз не до футболу.

Ми робимо все можливе. І це чудово, що ми можемо отримати такий досвід гри проти команди, яка входить до п'ятірки найкращих ліг Європи. Гоффенгайм - дуже хороша команда. Ми докладемо всіх зусиль, щоб бути кращими в наступних матчах Ліги Європи", – сказав Шовковський.