Колишня зірка Барселони та чемпіон світу-2010 оголосив про закінчення кар'єри

Колишня зірка Барселони та чемпіон світу-2010 у складі збірної Іспанії Педро Родрігес повісив бутси на цвях.

Про своє рішення він повідомив в Інстаграмі.

"Відчуваю, що це той самий момент. Момент, щоб зробити крок уперед і розпочати новий етап у своєму житті. Я йду з гордістю за те, що прожив свою мрію, та завдяки всім людям, які були поруч зі мною, щоб втілити її в реальність. Дякую, футболе, що зробив мене таким щасливим", – написав Педро.

Його останньою "зупинкою" в ігровій кар'єрі став італійський Лаціо, за який він виступав із серпня 2021-го по липень 2026-го. У футболці "орлів" відіграв 209 матчів.

Однак найбільшу кількість поєдинків за один клуб провів за Барселону – 321 (99 голів і 61 асист). Також іспанський правий вінгер виступав за Челсі (206 зустрічей) та Рому (40).

Сумарно на клубному рівні здобув 23 титули. Зі збірною Іспанії у 2010-му став чемпіоном світу, а у 2012-му тріумфував на чемпіонаті Європи.

Раніше колишній форвард Лаціо Чісо Іммобіле пояснив, чому вирішив закінчити кар'єру футболіста.