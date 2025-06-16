Лаціо продовжив контракт з ексзіркою Барселони та Челсі

Іменитий іспанський вінгер Педро Родрігес продовжив контракт із римським Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода з іспанцем розрахована ще на один рік – до літа 2026 року. Попередній контракт діяв до кінця червня поточного року.

Педро виступає за Лаціо з літа 2021 року. У поточному сезоні на рахунку 37-річного іспанського ветерана 14 голів і 5 асистів у 44 матчах за римський клуб у всіх турнірах.

Окрім Лаціо, Педро в своїй кар’єрі також виступав за Барселону, лондонський Челсі та Рому. В період з 2010 до 2017 року відзначився 17 голами в 65 матчах за збірну Іспанії, якою став чемпіоном світу та Європи.

Раніше повідомлялося про те, що Лаціо може підписати форварда Наполі Джованні Сімеоне.