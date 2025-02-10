Лаціо планує продовжити контракт із своїм 37-річним ветераном, який запалював в Барселоні

Лаціо планує продовжити контракт із 37-річеим іспанським вінгером Педро.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, нова угода між сторонами може бути розрахована до кінця наступного сезону 2025/26.

У поточному сезоні Педро зіграв за "орлів" 26 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 9 голів та 3 асисти.

Свій наступний поєдинок Лаціо проведе 15 лютого в межах 25 туру проти лідера чемпіонату Італії – Наполі.

Нагадаємо, у 24 турі Лаціо розгромив аутсайдера Серії А Монцу, яка після поразки призначала нового головного тренера, яким став Алессандро Неста.