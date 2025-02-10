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Лаціо планує продовжити контракт із своїм 37-річним ветераном, який запалював в Барселоні

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 18:54
Лаціо планує продовжити контракт із своїм 37-річним ветераном, який запалював в Барселоні
Педро
IMAGO

Лаціо планує продовжити контракт із 37-річеим іспанським вінгером Педро.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, нова угода між сторонами може бути розрахована до кінця наступного сезону 2025/26.

У поточному сезоні Педро зіграв за "орлів" 26 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 9 голів та 3 асисти.

Свій наступний поєдинок Лаціо проведе 15 лютого в межах 25 туру проти лідера чемпіонату Італії – Наполі.

Нагадаємо, у 24 турі Лаціо розгромив аутсайдера Серії А Монцу, яка після поразки призначала нового головного тренера, яким став Алессандро Неста.

Лаціо Педро Чемпіонат Італії, Серія А

Лаціо

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