Подяка за відібрані очки в Інтера: фанати Наполі зробили ікони із зображенням легенди Барселони

Фанати Наполі продовжують святкувати чемпіонство улюбленої команди, вийшовши на новий рівень.

Вболівальники чудово памʼятають, хто врятував їх клуб в одному із останніх матчах Серії А, відібравши очки в Інтера.

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Лаціо, за який виступає колишній нападник Барселони Педро, в емоційному матчі зумів відібрати очки в "нерадзуррі", відзначившись дублем і звівши гру до нічиї (2:2).

Фани неаполітанців настільки були вдячні іспанцю за шанс виграти скудетто, що зробили на честь нього ікони з підписом: "Святий Педро".

Il rigore al 90' di Pedro ha regalato una gioia immensa e insperata al Napoli e ai tifosi azzurri 9️⃣0️⃣'



E ora la città partenopea ha deciso di omaggiare il calciatore spagnolo con adesivi in vari angoli 😂



📹 TikTok: Diamondan.exe#InterLazio #Pedro #Napoli #Rompipallone pic.twitter.com/Wewh7PLZzT — Rompipallone.it (@Rompipallone_) May 20, 2025

Нагадаємо, у заключному турі Наполі обіграв Кальярі (2:0), і цього вистачило, аби залишити позаду головного конкурента, міланський Інтер, який у паралельному матчі також здобув перемогу.