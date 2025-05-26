Подяка за відібрані очки в Інтера: фанати Наполі зробили ікони із зображенням легенди Барселони
Фанати Наполі продовжують святкувати чемпіонство улюбленої команди, вийшовши на новий рівень.
Вболівальники чудово памʼятають, хто врятував їх клуб в одному із останніх матчах Серії А, відібравши очки в Інтера.
Лаціо, за який виступає колишній нападник Барселони Педро, в емоційному матчі зумів відібрати очки в "нерадзуррі", відзначившись дублем і звівши гру до нічиї (2:2).
Фани неаполітанців настільки були вдячні іспанцю за шанс виграти скудетто, що зробили на честь нього ікони з підписом: "Святий Педро".
Нагадаємо, у заключному турі Наполі обіграв Кальярі (2:0), і цього вистачило, аби залишити позаду головного конкурента, міланський Інтер, який у паралельному матчі також здобув перемогу.