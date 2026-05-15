Ексзірка Барселони та Челсі покине Лаціо

Іменитий іспанський форвард Педро Родрігес покине римський Лаціо наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт 38-річного ветерану з Лаціо розрахований до кінця червня поточного року та продовжений не буде. Про плани Педро завершити кар'єру не повідомляється.

Іспанський форвард виступає за Лаціо з літа 2021 року. Сумарно провів за римський клуб 207 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 38 голами та 17 асистами.

У середу, 13 травня, Педро втратив можливість виграти трофей у своєму останньому сезоні в Лаціо – римляни у фіналі Кубку Італії програли міланському Інтеру.

Окрім Лаціо, Педро також виступав за Барселону, Челсі та Рому. Відзначився 17 голами в 65 матчах за збірну Англії.