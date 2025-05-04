Лаціо хоче продовжити контракт із ексзіркою Барселони та Челсі
Педро Родрігес
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Керівництво Лаціо вирішило продовжити контракт із іспанським вінгером Педро Родгіресом.
Про це повідомляє La Lazio Siamo Noi.
Поточна угода з 37-річним іспанським ветераном діє до кінця червня поточного року. Вдалі виступи Педро у поточному сезоні переконали керівництво Лаціо продовжити контракт із вінгером ще на один рік. Переговори розпочнуться після матчу Серії А проти Ювентуса, який відбудеться 10 травня.
У поточному сезоні на рахунку Педро 12 голів і 5 асистів у 41 матчі за Лаціо в усіх турнірах. Він виступає за римський клуб із літа 2021 року. Також захищав кольори Барселони, Челсі та Роми.
Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, Лаціо у 35 турі Серії А обіграв Емполі Віктора Коваленка з рахунком 1:0.