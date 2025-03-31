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Педрі – про шанс виграти Золотий м'яч: Зазвичай перемагають гравці з великими показниками

Олексій Погорелов — 31 березня 2025, 15:25
Педрі
Педрі
IMAGO

Хавбек Барселони Педрі не вірить, що у майбутньому йому вдасться стати володарем Золотого м'яча.

Слова 22-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.

На думку молодого півзахисника, щоб виграти головну індивідуальну нагороду у футболі, треба багато забивати та віддавати гольових передач. Тому він сподівається, що хтось з його одноклубників зможе отримати трофей.

"Зазвичай виграють гравці, які мають великі особисті показники. Тому я вважаю за краще, щоб Золотий м'яч виграли Рафінья або Ламін Ямал. Саме вони роблять різницю. Поки команда виграє титули, я щасливий", – сказав Педрі.

У нинішньому сезоні Педрі взяв участь у 44 матчах Барселони в усіх турнірах, у яких він відзначився 5 голами та 7 асистами.

Нагадаємо, що вчора, 30 березня, "синьо-гранатові" розгромили Жирону Віктора Циганкова в каталонському дербі 29 туру Ла Ліги.

Раніше з'явилася інформація, що Барселона наблизилася до продовження контракту зі своїм голкіпером.

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Педрі

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