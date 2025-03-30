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Барселона розгромила Жирону з Циганковим у каталонському дербі 29 туру Ла Ліги

Олексій Мурзак — 30 березня 2025, 19:14
Барселона розгромила Жирону з Циганковим у каталонському дербі 29 туру Ла Ліги

У неділю, 30 березня, п'ятьма матчами продовжився 29-й тур іспанської Ла Ліги.

Зокрема, у першій зустрічі ігрового дня Вільярреал на виїзді переграв Хетафе. У наступному матчі, який був більше цікавий українського вболівальнику, Жирона Віктора Циганкова програла в каталонському дербі Барселоні.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1 на користь "блаугранас". Циганков вийшов у старті та був замінений на 71-й хвилині – результативними діями не відзначився.

За господарів поля дубль оформив Роберт Левандовський, ще один гол на рахукну Феррана Торреса, також автоголом у першому таймі вболівальників "синьо-гранатових" порадував Крейчі, на що Жирона відповіла лише м'ячем Данжуми.

Після цієї перемоги Барселона повернула собі лідерство у турнірній таблиці, наразі в неї 66 очок та 3 бали переваги над Реалом, який йде другим. Жирона не виграє вже 7 поєдинків поспіль у Ла Лізі та наразі знаходиться на 13 місці. Команда заробила 34 очки у 29 зустрічах.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга-2024/25
29 тур, 30 березня

Хетафе – Вільярреал 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 15 Перес, 1:1 – 29 Перес, 1:2 – 33 Баррі

Барселона – Жирона 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Крейчі (аг), 1:1 – 53 Данжума, 2:1 – 61 Левандовський, 3:1 – 77 Левандовський, 4:1 – 86 Торрес

Сьогодні відбудуться ще 3 матчі.

  • 19:30 Атлетик – Осасуна
  • 19:30 Валенсія – Мальорка
  • 22:00 Бетіс – Севілья

Тур стартував вчора, 29 березня. Так, український голкіпер Андрій Лунін пропустив двічі, але Реал переміг Леганес, водночас Атлетико зробив черговий подарунок суперникам, зігравши внічию.

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Барселона

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