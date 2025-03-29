Барселона близька до продовження контракту з Щенсним
Войцех Щенсний
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Польський воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний близький до продовження контракту з клубом.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що сторони вже майже узгодили усну домовленість. Після обговорення останніх деталей голкіпер підпише угоду, яка діятиме до червня 2026 року.
Барселона підписала досвідченого польського воротаря на початку жовтня 2024-го після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.
"Блаугранес" вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня. У поточному сезоні він уже зіграв 17 матчів, пропустив 16 голів та у 9 поєдинках зберіг ворота в недоторканості.