Барселона близька до продовження контракту з Щенсним

Польський воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний близький до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони вже майже узгодили усну домовленість. Після обговорення останніх деталей голкіпер підпише угоду, яка діятиме до червня 2026 року.

🚨🔵🔴 The verbal agreement between Wojciech Szczesny and Barça over new contract is almost done.



Small details to be sorted with Szczesny’s final green light and then he will put pen to paper to a deal valid until June 2026.



After board and Flick’s approval, deal very close. pic.twitter.com/Lg0uK3OT9G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2025

Барселона підписала досвідченого польського воротаря на початку жовтня 2024-го після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.

"Блаугранес" вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня. У поточному сезоні він уже зіграв 17 матчів, пропустив 16 голів та у 9 поєдинках зберіг ворота в недоторканості.