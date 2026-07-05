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Маркевич зробив прогноз на матч Бразилія – Норвегія в 1/8 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 5 липня 2026, 09:36
Маркевич зробив прогноз на матч Бразилія – Норвегія в 1/8 фіналу ЧС-2026
Мирон Маркевич
ФК Карпати

Мирон Маркевич поділився очікуваннями від поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними Бразилії та Норвегії.

Його слова передає Sport-express.

Досвідчений фахівець вважає, що фаворитом цього матчу є "селесао". Він пояснив, завдяки чому підопічні Карло Анчелотті мають перемогти "вікінгів".

"Все ж таки, віддаю перевагу Бразилії. Вони грають трішки швидше за норвежців, і саме це може стати вирішальним чинником. Норвегія дуже непогана збірна, але якісь вони повільні та вальяжно грають. Додадуть у швидкості – шанси в них будуть, а як ні – то ні", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що очне протистояння команди проведуть 5 липня. Воно розпочнеться о 23:00 за київським часом.

На попередній стадії турніру збірна Бразилії пройшла Японію, а норвежці здолали Кот-д'Івуар. Обидві гри завершились з однаковим рахунком 2:1.

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