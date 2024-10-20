Баварія на три місяці втратила хавбека збірної Німеччини

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Александар Павлович пропустить близько трьох місяців через травму.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Вчора, 19 жовтня Павлович вийшов у основі Баварії на матч 7 туру Бундесліги проти Штутгарта (перемога 4:0), проте 20-річного хавбека замінили вже на 8-й хвилині через травму. У гравця діагностували перелом ключиці.

Спочатку в Баварії сподівалися, що терміни відновлення складуть приблизно 6 тижнів. Проте пізніше стало відомо, що Павловичу знадобиться операція, а це значить, що гравець пропустить три місяці і зможе повернутися в гру лише у 2025 році.

У нинішньому сезоні на рахунку хавбека 1 гол і 1 асист в 9 матчах за Баварію в усіх турнірах. Раніше Павлович увійшов до числа претендентів на приз Golden Boy-2024.