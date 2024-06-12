Павлович зі збірної Німеччини може пропустити Євро-2024
20-річний талант Баварії Александар Павлович, який нещодавно дебютував за збірну Німеччини, ризикує пропустити Євро-2024 з футболу.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Зазначається, що опорний півзахисник точно не зіграє в першому матчі групового етапу проти Шотландії через інфекцію, спричинену рецидивуючим тонзилітом.
Футболіст сподівається відновитися до наступного поєдинку, проте є ймовірність, що він не зможе зіграти на чемпіонаті Європи і головний тренер команди Юліан Нагельсманн викличе іншого гравця на заміну.
Нагадаємо, Павлович дебютував у збірній саме в матчі проти України, який завершився нульовою нічиєю.