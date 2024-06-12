Павлович зі збірної Німеччини може пропустити Євро-2024

20-річний талант Баварії Александар Павлович, який нещодавно дебютував за збірну Німеччини, ризикує пропустити Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що опорний півзахисник точно не зіграє в першому матчі групового етапу проти Шотландії через інфекцію, спричинену рецидивуючим тонзилітом.

Футболіст сподівається відновитися до наступного поєдинку, проте є ймовірність, що він не зможе зіграти на чемпіонаті Європи і головний тренер команди Юліан Нагельсманн викличе іншого гравця на заміну.

🚨News Aleksandar #Pavlovic | He will miss the first group match against Scotland on Friday due to an infection caused by a recurring tonsillitis!



▫️Pavlovic hopes to rejoin the team after the match against Scotland, but this decision depends on his recovery



▫️Whether… pic.twitter.com/YkJwz7WkyS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 11, 2024

Нагадаємо, Павлович дебютував у збірній саме в матчі проти України, який завершився нульовою нічиєю.