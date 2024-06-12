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Фіналіст ЛЧ замінить Павловича у заявці Німеччини на Євро-2024

Владислав Уткін — 12 червня, 17:05
Фіналіст ЛЧ замінить Павловича у заявці Німеччини на Євро-2024

Капітан дортмундської Боруссії Емре Джан замінить 20-річного хавбека мюнхенської Баварії Александара Павловича у заявці збірної Німеччини на Євро-2024.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Раніше ми повідомляли, що у Павловича з'явились проблеми зі здоров'ям через рецидивуючий тонзиліт. Нагадаємо, Александар дебютував у збірній в товариському матчі проти України, який завершився нульовою нічиєю.

Варто зазначити, Джан став одним із лідерів Боруссії у цьому сезоні, допомігши команді дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

Євро-2024 розпочнеться вже 14 червня у Німеччині. Господарка турніру потрапила у групу A разом зі збірними Шотландії, Швейцарії та Угорщини.


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