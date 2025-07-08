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Ексворотар Ворскли може перейти в румунську Університатю

Андрій Мошкун — 8 липня 2025, 16:51
Ексворотар Ворскли може перейти в румунську Університатю
УПЛ

21-річний український голкіпер Павло Ісенко, який раніше виступав за полтавську Ворсклу, близький до підписання контракту з румунським клубом Університатя Крайова.

Про це пише Gsp.ro.

Ісенко може підписати контракт з румунським клубом вже у середу. Університатя активно розпочала пошук нового голкіпера після травми Лауренціу Папеску під час зборів у Австрії.

Ісенко є вихованцем Ворскли. Він дебютував за основну команду в 2021 році.

У сезоні 2024/25 УПЛ провів 32 матчі, в 10 з яких не пропускав голів. Після вильоту Ворскли до Першої ліги покинув клуб як вільний агент.

Університатя Крайова в минулому сезоні посіла третє місце у чемпіонаті Румунії. Клуб візьме участь у кваліфікації Ліги Конференцій.

Раніше румунський клуб підписав захисника Кривбасу Олександра Романчука.

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