Українського голкіпера прооперували у Барселоні

Український воротар Павло Ісенко переніс хірургічне втручання в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє пресслужба Університаті Крайова.

Операція була успішною та минула без ускладнень. В Ісенка виникли проблеми під час матчу проти бухарестського Динамо (перемога 1:0), який відбувся 19 березня. Українця було знято з гри після першого тайму

В Ісенка діагностували проблеми з меніском, які вирішувалися лише завдяки операції.

У румунському клубі не повідомили терміну повернення Ісенка на футбольне поле.

До ушкодження Ісенко провів за Крайову, за яку виступає з липня 2025-го, 32 поєдинки, у яких пропустив 37 голів та у 10-ти іграх відіграв на нуль.

Нагадаємо, що 22-річний український воротар виступав в Україні за полтавську Ворсклу (85 матчів). Його чинний контракт із румунським колективом розрахований до кінця червня 2029-го.