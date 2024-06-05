Екстренер Шахтаря очолить Мілан

Екснаставник Лілля та Шахтаря Паулу Фонсека незабаром буде призначений на посаду головного тренера Мілана.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Португалець узгодив з "россонері" контракт на 2 роки з опцією продовження ще на рік. Найближчим часом про підписання угоди оголосять офіційно.

🚨🔴⚫️ Paulo Fonseca has officially left Lille today, as he’s set to become new AC Milan manager in the next days.



Agreement with AC Milan on two year deal with an option for further season.



It will be signed soon. 🇵🇹 pic.twitter.com/yBFcoFZlba — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

Фонсека на цій посаді замінить Стефано Піолі, який достроково розірвав контракт з клубом. Італійський спеціаліст очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

Поточний розіграш Серії А "россонері" завершили на другій сходинці.

Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Паулу тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою. Напередодні він покинув Лілль.