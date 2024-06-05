Екстренер Шахтаря очолить Мілан
Екснаставник Лілля та Шахтаря Паулу Фонсека незабаром буде призначений на посаду головного тренера Мілана.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Португалець узгодив з "россонері" контракт на 2 роки з опцією продовження ще на рік. Найближчим часом про підписання угоди оголосять офіційно.
Фонсека на цій посаді замінить Стефано Піолі, який достроково розірвав контракт з клубом. Італійський спеціаліст очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).
Поточний розіграш Серії А "россонері" завершили на другій сходинці.
Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Паулу тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою. Напередодні він покинув Лілль.