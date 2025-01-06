Легендарний батько одноклубника Забарного очолить екзотичну збірну

Колишній форвард Аякса та Барселони Патрік Клюйверт незабаром продовжить свою не найуспішнішу тренерську кар'єру, погодившись очолити збірну Індонезії.

Про цей наступний крок 48-річного нідерландця повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони погодили дворічний контракт з опцією продовження ще на два роки.

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Очікується, що презентація Клюйверта в якості нового головного тренера збірної Індонезії відбудеться 12 січня.

Головною ціллю Патріка на чолі індонезійської команди буде кваліфікація на майбутній чемпіонат світу 2026 року.

Останнім місцем роботи Патріка Клюйверта був Адана Демірспор, але в турецькому клубі він протримався всього півроку – у грудні 2023 року сторони припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, що його син Джастін Клюйверт виступає за Борнмут разом із Іллєю Забарним. Разом вони допомогли "вишням" встановити новий клубний рекорд. Це відбулося за підсумками матчу проти Евертона (1:0).