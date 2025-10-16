Легенду Барселони звільнили з посади головного тренера Індонезії
Ексфутболіста Мілана та Барселони Партіка Клюйверта звільнили з посади головного тренера збірної Індонезії.
Про це повідомила місцева федерація футболу.
Функціонери подякували легендарному нідерландцю за внесок у розвиток індонезійського футболу, відданість справі та побажали успіхів у майбутньому.
Нагадаємо, Клюйверт очолив Індонезію взимку цього року і за цей час команда зіграла вісім матчів, у яких здобула три перемоги, чотири рази програла та ще раз зіграла внічию.
Раніше колишній нападник працював у Адана Демірспор, але в турецькому клубі він протримався всього пів року – у грудні 2023 року сторони припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.
Раніше повідомлялось, що син Патріка, Джастін Клюйвер, потрапив до Книги рекорді Гіннесса.