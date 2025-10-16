Легенду Барселони звільнили з посади головного тренера Індонезії

Ексфутболіста Мілана та Барселони Партіка Клюйверта звільнили з посади головного тренера збірної Індонезії.

Про це повідомила місцева федерація футболу.

Функціонери подякували легендарному нідерландцю за внесок у розвиток індонезійського футболу, відданість справі та побажали успіхів у майбутньому.

Setelah bekerja bersama-sama secara intensif selama hampir 12 bulan, PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Patrick Kluivert dan para stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi sepak bola Indonesia.



Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa… pic.twitter.com/Y1Y1Q8rDHb — PSSI (@PSSI) October 16, 2025

Нагадаємо, Клюйверт очолив Індонезію взимку цього року і за цей час команда зіграла вісім матчів, у яких здобула три перемоги, чотири рази програла та ще раз зіграла внічию.

Раніше колишній нападник працював у Адана Демірспор, але в турецькому клубі він протримався всього пів року – у грудні 2023 року сторони припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.

Раніше повідомлялось, що син Патріка, Джастін Клюйвер, потрапив до Книги рекорді Гіннесса.