Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легенду Барселони звільнили з посади головного тренера Індонезії

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 11:27
Патрік Клюйверт
Патрік Клюйверт
PSSI

Ексфутболіста Мілана та Барселони Партіка Клюйверта звільнили з посади головного тренера збірної Індонезії.

Про це повідомила місцева федерація футболу.

Функціонери подякували легендарному нідерландцю за внесок у розвиток індонезійського футболу, відданість справі та побажали успіхів у майбутньому.

Нагадаємо, Клюйверт очолив Індонезію взимку цього року і за цей час команда зіграла вісім матчів, у яких здобула три перемоги, чотири рази програла та ще раз зіграла внічию.

Раніше колишній нападник працював у Адана Демірспор, але в турецькому клубі він протримався всього пів року – у грудні 2023 року сторони припинили співпрацю за взаємною згодою сторін. 

Раніше повідомлялось, що син Патріка, Джастін Клюйвер, потрапив до Книги рекорді Гіннесса.

Патрік Клюйверт Збірна Індонезії з футболу

Патрік Клюйверт

Син Клюйверта перейшов у відомий французький клуб
Колишній гравець Барселони та донецького Металурга отримав посаду в збірній Індонезії
Збірна Індонезії оголосила про призначення легендарного Клюйверта
Легендарний батько одноклубника Забарного очолить екзотичну збірну
Клюйверт розірвав контракт з Адана Демірспор

Останні новини