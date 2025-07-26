Син Клюйверта перейшов у відомий французький клуб

Ліон завершив трансфер захисника Рубена Клюйверта з португальського клубу Каса Пія.

Про це інформує сайт французької команди.

За трансфер голландця французи заплатили 3,78 млн євро. Угода також передбачає можливі бонуси до 0,65 млн євро та 15% від прибутку у разі подальшого перепродажу гравця.

Син легендарного Патріка Клюйверта уклав контракт із Ліоном до 30 червня 2030 року. Минулого сезону Рубен Клюйверт зіграв за Каса Пію 24 матчі, відзначившись одним голом і однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що іменитий хавбек Ліона перейде в катарський клуб.