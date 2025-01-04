Ньюкасл здобув вольову перемогу над Тоттенгемом у стартовому матчі 20 туру АПЛ
У суботу, 4 січня, розпочався 20-й тур Англійської Прем'єр-ліги.
У Лондоні тур відкривали Тоттенгем та Ньюкасл. Команди обмінялися швидкими голами Домініка Соланке та Ентоні Гордона. Наприкінці першого тайму Александер Ісак вивів гостей уперед та, як виявилося, поставив крапку у матчі.
О 17:00 розпочнуться одразу п'ять ігор, серед яких варто виділити українське протистояння Іллі Забарного та Віталія Миколенка. Вони вийдуть з перших хвилин у матчі між Борнмутом та Евертоном.
Ігровий день закриватимуть Брайтон та Арсенал Олександра Зінченка. Цей поєдинок стартуватиме о 19:30 за київським часом.
Тоттенгем – Ньюкасл 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 – Соланке 4, 1:1 – Гордон 6, 1:2 – Ісак 38.
- 17:00 Астон Вілла – Лестер
- 17:00 Борнмут – Евертон
- 17:00 Крістал Пелес – Челсі
- 17:00 Манчестер Сіті – Вест Гем
- 17:00 Саутгемптон – Брентфорд
- 19:30 Брайтон – Арсенал
Нагадаємо, що з'явилася інформація про переговори між Евертоном та Віталієм Миколенком про новий контракт.