Борнмут із Забарним встановив історичний клубний рекорд в АПЛ

Борнмут українського захисника Іллі Забарного не програє в останніх восьми матчах чемпіонату.

Це новий клубний рекорд "вишень" в АПЛ, інформує пресслужба команди.

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Making #afcb history with a gr8️⃣ unbeaten PL run 🙌 pic.twitter.com/nwPT3l61JF — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 4, 2025

У 20 турі першості Борнмут обіграв Евертон, за який грає інший український захисник Віталій Миколенко.

Після цієї перемоги команда Забарного займає 7-му сходинку в чемпіонаті Англії, маючи в активі 33 очки.

Раніше статистичний портал WhoScored оцінив виступ українських захисників у цьому поєдинку.

Так, Ілля Забарний отримав доволі високу оцінку в 7,3 бали. Водночас Миколенко отримав від аналітиків 6,6 балів.

Там часом, на рахунку 22-річного Забарного 20 повних матчів за Борнмут у межах АПЛ, в яких він відзначився лише двома попередженнями.