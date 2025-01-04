Борнмут із Забарним встановив історичний клубний рекорд в АПЛ
Ілля Забарний
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Борнмут українського захисника Іллі Забарного не програє в останніх восьми матчах чемпіонату.
Це новий клубний рекорд "вишень" в АПЛ, інформує пресслужба команди.
У 20 турі першості Борнмут обіграв Евертон, за який грає інший український захисник Віталій Миколенко.
Після цієї перемоги команда Забарного займає 7-му сходинку в чемпіонаті Англії, маючи в активі 33 очки.
Раніше статистичний портал WhoScored оцінив виступ українських захисників у цьому поєдинку.
Так, Ілля Забарний отримав доволі високу оцінку в 7,3 бали. Водночас Миколенко отримав від аналітиків 6,6 балів.
Там часом, на рахунку 22-річного Забарного 20 повних матчів за Борнмут у межах АПЛ, в яких він відзначився лише двома попередженнями.