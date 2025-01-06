Вінгер Боруссії Дортмунд погодив умови контракту з клубом АПЛ

Доніелл Мален став на крок ближчим, щоб залишити дортмундську Боруссію, адже гравець погодив умови особистого контракту з Астон Віллою.

Про цю домовленість сторін повідомляє talkSPORT.

І хоча віллани домовились з 25-річним футболістом, у них все ще є проблема із тим, щоб вмовити "джмелів" продати свого гравця.

Німецький клуб вже встиг відхилити першу пропозицію в розмірі приблизно 15 мільйонів фунтів + бонуси. Повідомляється, що Боруссія буде готова погодитися на продаж Малена за 25 мільйонів.

Чинна угода між Боруссією Д та Маленом розрахована до літа 2026 року.

У цьому сезоні вінгер збірної Нідерландів зіграв у 20 матчах, записавши на свій рахунок п'ять голів та один асист.

Нагадаємо, що напередодні Нового року помер колишній голкіпер та багаторічний тренер воротарів дортмундської Боруссії Вольфганг де Бер.