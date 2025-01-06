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Вінгер Боруссії Дортмунд погодив умови контракту з клубом АПЛ

Олексій Погорелов — 6 січня 2025, 12:39
Вінгер Боруссії Дортмунд погодив умови контракту з клубом АПЛ
Доніелл Мален
AFP

Доніелл Мален став на крок ближчим, щоб залишити дортмундську Боруссію, адже гравець погодив умови особистого контракту з Астон Віллою.

Про цю домовленість сторін повідомляє talkSPORT.

І хоча віллани домовились з 25-річним футболістом, у них все ще є проблема із тим, щоб вмовити "джмелів" продати свого гравця.

Німецький клуб вже встиг відхилити першу пропозицію в розмірі приблизно 15 мільйонів фунтів + бонуси. Повідомляється, що Боруссія буде готова погодитися на продаж Малена за 25 мільйонів.

Чинна угода між Боруссією Д та Маленом розрахована до літа 2026 року.

У цьому сезоні вінгер збірної Нідерландів зіграв у 20 матчах, записавши на свій рахунок п'ять голів та один асист.

Нагадаємо, що напередодні Нового року помер колишній голкіпер та багаторічний тренер воротарів дортмундської Боруссії Вольфганг де Бер.

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