Колишній гравець Барселони та донецького Металурга отримав посаду в збірній Індонезії

Син легендарного Йогана Кройффа, Жорді, став технічним директором збірної Індонезії.

Про це повідомила Індонезійська футбольна асоціація.

Кройфф залишив посаду спортивного директора Барселони після сезону 2022/23. До цього він працював тренером збірної Еквадору та обіймав різні посади в АЕК Ларнака, Маккабі Тель-Авів і китайських клубах Шеньчжень і Чунцин.

51-річний Жорді мав і пристойну футбольну кар'єру. Він грав за Барселону, Манчестер Юнайтед, Сельту, Алавес, Еспаньйол та мальтійську Валетту.

З 2006 до 2008 року був на контракті з донецьким Металургом. У чемпіонаті України провів 28 матчів, голів не забивав.

Нагадаємо, на початку цього року збірну Індонезії очолив іменитий ексфорвард збірної Нідерландів Патрік Клюйверт.