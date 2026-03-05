Гравець ЛНЗ після вильоту від Буковини висловив невдоволення форматом Кубку України

Геннадій Пасіч висловився про виліт своєї команди з Кубку України від чернівецької Буковини.

Його слова передає Sport.ua.

32-річний півзахисник заявив, що новий формат турніру завадив ЛНЗ пробитись до півфіналу. Він упевнений, що в додатковий час черкаський колектив міг би вирвати перемогу.

"Новий формат розіграшу Кубку України, коли у випадку нічиєї в основний час відразу ж пробивалася серія пенальті для виявлення переможця, був вигідніший для Буковини. Переконаний, коли б був додатковий час, то ми б дотиснули гостей. Вони під завісу протистояння явно підсіли та займалися лише захисними функціями. Все ж, першолігові команди ще тільки готуються до другої половини сезону й тому фізичні кондиції не оптимальні. Проте маємо те, що маємо", – сказав Пасіч.

Він також відзначив, що буковинці діяли дуже щільно біля своїх воріт, тому ЛНЗ було складно користуватися грізною "зброєю", а саме вертикальними передачами.

"Довелося більше діяти через фланги, але верхові дуелі нам якихось дивідендів не принесли. Гості чітко діяли на випередження й до гольових моментів справа практично не доходила. Як на мене, нам, як і в недавньому календарному матчі з Поліссям бракувало травмованого легіонера Мухаррема Яшарі. Він своїми нестандартними діями міг ускладнити життя візаві. Звісно, дуже прикро, що ЛНЗ вперше в історії не зумів пробитися до кубкового півфіналу. В нас ще є шанс реабілітуватися в чемпіонаті, де черкаська команда претендує на місце на п'єдесталі пошани", – підсумував гравець.

Зазначимо, що, окрім Буковини, у півфінал Кубку України також пробилось київське Динамо, яке здолало Інгулець. А 5 березня за вихід до цієї стадії турніру боротимуться Металіст 1925 і Локомотив.

Їх очне протистояння відбудеться в Ковалівці та розпочнеться о 13:00. Гру можна подивитись за посиланням.