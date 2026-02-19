Клуб Ліги 1 оголосив про призначення нового головного тренера

Французький спеціаліст Франк Ез очолив Ренн.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Фахівець змінив на цій посаді Хабіба Беє, який напередодні очолив Марсель.

Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination de Franck Haise en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle ✍️



Éducateur à l’Académie Rouge et Noir entre 2006 et 2012, celui qui fut sacré meilleur coach de Ligue 1 avec Lens en 2023, retrouve une terre qui lui est chère. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 18, 2026

Франк Ез відомий по роботі з Лансом (2020-24), разом з яким ставав другим у розіграші чемпіонату Франції-2022/23, відставши від чемпіона, ПСЖ лише на одне очко (84 проти 85-ти).

Попереднім клубом фахівця була Ніцца, яку він покинув у ході нинішнього сезону після низки невдалих результатів.

Ренн посідає 6-те місце у турнірній таблиці французької Ліги 1. Свій наступний матч він проведе 22 лютого проти Осера.

Нагадаємо, у 22 турі Ренн сенсаційно переграв ПСЖ Іллі Забарного.