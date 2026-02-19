Клуб Ліги 1 оголосив про призначення нового головного тренера
Франк Ез
staderennaisfc
Французький спеціаліст Франк Ез очолив Ренн.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Фахівець змінив на цій посаді Хабіба Беє, який напередодні очолив Марсель.
Франк Ез відомий по роботі з Лансом (2020-24), разом з яким ставав другим у розіграші чемпіонату Франції-2022/23, відставши від чемпіона, ПСЖ лише на одне очко (84 проти 85-ти).
Попереднім клубом фахівця була Ніцца, яку він покинув у ході нинішнього сезону після низки невдалих результатів.
Ренн посідає 6-те місце у турнірній таблиці французької Ліги 1. Свій наступний матч він проведе 22 лютого проти Осера.
Нагадаємо, у 22 турі Ренн сенсаційно переграв ПСЖ Іллі Забарного.