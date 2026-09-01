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Ювентус орендував півзахисника Тоттенгема

Софія Кулай — 1 вересня 2026, 18:22
Ювентус орендував півзахисника Тоттенгема
Пап Матар Сарр
ФК Ювентус

Ювентус оголосив про оренду півзахисника Тоттенгема Папе Матар Сарра.

Про це інформує сайт "старої синьйори".

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону-2026/27 з обов'язковою опцією викупу. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро.

У новій команді Сарр виступатиме під 29-м номером.

Ювентус став четвертим клубом у кар'єрі 23-річного сенегальця. У минулому грав за Дженерейшн Фут, Мец та Тоттенгем. Наразі найбільше ігор відіграв у футболці "шпор" – 141 поєдинок, у яких відзначився 11 голами та стількома ж асистами.

Раніше повідомлялося, що туринці зробили пропозицію Манчестер Юнайтед щодо оренди зіркового форварда Джошуа Зіркзе.

Додамо, що "б'янконері" із двох перемог стартували у новому розіграші Серії А-2026/27, набравши максимальні 6 балів. Вже 6 вересня Ювентус зіграє проти Мілана. Початок – о 21:45 (за київським часом).

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