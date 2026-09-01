Ювентус орендував півзахисника Тоттенгема

Ювентус оголосив про оренду півзахисника Тоттенгема Папе Матар Сарра.

Про це інформує сайт "старої синьйори".

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону-2026/27 з обов'язковою опцією викупу. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро.

У новій команді Сарр виступатиме під 29-м номером.

Ювентус став четвертим клубом у кар'єрі 23-річного сенегальця. У минулому грав за Дженерейшн Фут, Мец та Тоттенгем. Наразі найбільше ігор відіграв у футболці "шпор" – 141 поєдинок, у яких відзначився 11 голами та стількома ж асистами.

Раніше повідомлялося, що туринці зробили пропозицію Манчестер Юнайтед щодо оренди зіркового форварда Джошуа Зіркзе.

Додамо, що "б'янконері" із двох перемог стартували у новому розіграші Серії А-2026/27, набравши максимальні 6 балів. Вже 6 вересня Ювентус зіграє проти Мілана. Початок – о 21:45 (за київським часом).