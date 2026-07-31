Другий в історії турніру: український нападник оформив хеттрик у кваліфікації Ліги конференцій

Український нападник литовського Жальгіріса Станіслав Біленький оформив хеттрик у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій-2026/27 проти Динамо Тбілісі.

27-річний футболіст із України зробив вагомий внесок у розгромну перемогу господарів із рахунком 7:2. Біленький допоміг Жальгірісу здійснити неймовірний камбек після поразки 0:3 у першому поєдинку.

Сумарно за двома іграми – 7:5 на користь литовської команди.

Біленький став лише другим українським гравцем, який став автором трьох голів в одному матчі Ліги конференцій. Першим був Роман Безус, який відзначився хеттриком у зустрічі проти азербайджанської Габали у сезоні-2023/24. Українець забив усі три голи кіпрської Омонії та приніс звитягу з рахунком 3:2.

Нагадаємо, що Станіслав перебрався до Жальгіріса у травні 2026-го. Відтоді колишній форвард Руха та Олімпіка провів у футболці литовського клубу 9 ігор (5 голів та 2 асисти).

Також другим поспіль голом у другому раунді кваліфікації Ліги Європи відзначився український форвард Андерлехта Данило Сікан.