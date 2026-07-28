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ПАОК – Динамо: хто фаворит відбіркового матчу Ліги Європи

Денис Іваненко — 28 липня 2026, 12:38
ПАОК – Динамо: хто фаворит відбіркового матчу Ліги Європи
ПАОК – Динамо, коефіцієнти на матч Ліги Європи
ФК Динамо Київ

У четвер, 30 липня, Динамо зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Європи на виїзді з ПАОКом.

Ця гра відбудеться в Салоніках на стадіоні "Тумба". Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом грецьку команду. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,77. Нічия – 3,80. Виграш підопічних Костюка – 4,20.

Прохід ПАОКа до наступної стадії турніру – 1,12. На те, що "біло-сині" проб'ються у третій раунд відбору – 5,75.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,00, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,36.

Нагадаємо, що в першій зустрічі на умовно домашньому полі Динамо зазнало поразки. Кияни програли з рахунком 2:3.

Після того матчу Ігор Костюк заявив, що "біло-сині" ще не втратили шанси на прохід далі. Він віддав належне грецькій команді, яка покарала киян за помилки.

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