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ПАОК – Динамо: де та коли дивитися матч Ліги Європи

Денис Іваненко — 28 липня 2026, 10:54
ПАОК – Динамо: де та коли дивитися матч Ліги Європи
ПАОК – Динамо, хто покаже матч
UEFA

У четвер, 30 липня, Динамо зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи на виїзді проти грецького ПАОКа.

Ця гра відбудеться в Салоніках на стадіоні "Тумба". Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

В Україні поєдинок між ПАОКом і Динамо глядачі наживо зможуть переглянути у вільному доступі. Його покажуть на телеканалі 2+2, а також на ютуб-каналах Динамо та Footballhub.

Нагадаємо, що в першій зустрічі на умовно домашньому полі "біло-сині" зазнали поразки. Вони програли з рахунком 2:3.

Після того матчу наставник киян Ігор Костюк заявив, що Динамо ще не втратило шанси на прохід далі. Він віддав належне грецькій команді, яка покарала "біло-синіх" за помилки.

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