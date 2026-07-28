Є одна перешкода: Кравець зізнався, чи хотів би очолити Динамо

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Кравець розповів, чи хотів би якось очолити столичний клуб.

Відповідь на це запитання він дав у своєму профілі в ТікТоці.

Його відповідь була категоричною через нинішніх власників киян.

"З цими власниками – ні", – відповів Артем.

Із 2023 року Кравець відповідав за розвиток дитячо-юнацького футболу Динамо, проте вже покинув посаду. Після цього ексфутболіст "біло-синіх" назвав суму, яку йому пропонували за те, щоб він взяв дитину в академію київського клубу.

На заяву Артема відреагував президент клубу Ігор Суркіс, тоді як Кравець подякував уболівальникам киян за підтримку у даній ситуації.

Нагадаємо, що ще у ролі футболіста Кравець відіграв за столичний гранд 144 матчі (43 голи та 15 асистів). Разом із киянами став 5-разовим чемпіоном України та тричі підіймав над головою Кубок країни.

Також за його спиною 23 поєдинки за національну збірну України (7 м'ячів і 4 гольові передачі).

Раніше у Динамо висловили свою позицію стосовно можливих змін в УПЛ, які стосуються ліміту на легіонерів, наголосивши, що потрібно зберегти чинний регламент, який багато років успішно діє в українському футболі.