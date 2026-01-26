Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УЄФА оштрафував Динамо та Шахтар

Олексій Мурзак — 26 січня 2026, 18:49
УЄФА оштрафував Динамо та Шахтар
УЄФА

УЄФА оштрафував Шахтар і Динамо за підсумками матчів загального етапу Ліги конференцій.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, Динамо було покаране на 3 тисячі євро за запалювання фаєрів уболівальниками на трибунах під час матчу проти Фіорентини, а також 5 тисяч кияни мають сплатити за поширення меседжу, який недоречний для спортивної події.

Водночас Шахтар отримав штраф у розмірі 8750 євро за поширення все того ж месседжу в номінально домашьному матчі проти Рієки.

В УЄФА не пояснили, які саме меседжі, на їхню думку, були визнані недоречними для спортивної події.

Наразі Шахтар залишається єдиним представником України, який продовжує виступи на міжнародній арені, "Гірники" готуються до матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Динамо Київ УЄФА Шахтар Донецьк

Динамо Київ

Він ухвалив правильне рішення: Суркіс – про підписання Шапаренком нового контракту з Динамо
Це для мене свято: Шапаренко – про продовження контракту з Динамо
Динамо оголосило про підписання довгострокового контракту з Шапаренком
Календар товариських матчів клубів УПЛ. Зима-2026
Динамо знищило бронзового призера чемпіонату Косова на зборах в Туреччині

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік