УЄФА оштрафував Динамо та Шахтар

УЄФА оштрафував Шахтар і Динамо за підсумками матчів загального етапу Ліги конференцій.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, Динамо було покаране на 3 тисячі євро за запалювання фаєрів уболівальниками на трибунах під час матчу проти Фіорентини, а також 5 тисяч кияни мають сплатити за поширення меседжу, який недоречний для спортивної події.

Водночас Шахтар отримав штраф у розмірі 8750 євро за поширення все того ж месседжу в номінально домашьному матчі проти Рієки.

В УЄФА не пояснили, які саме меседжі, на їхню думку, були визнані недоречними для спортивної події.

Наразі Шахтар залишається єдиним представником України, який продовжує виступи на міжнародній арені, "Гірники" готуються до матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.