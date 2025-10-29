Вівчаренко: Повністю переграли Шахтар у другому таймі

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко вважає, що кияни повністю переграли Шахтар у другому таймі матчу 1/8 фіналу Кубку України.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Емоції позитивні, тому що давно не вигравали у Шахтаря – років зо три-чотири, напевно. І зараз така перемога, у другому таймі переграли їх повністю. Тому шалені емоції.

Атмосфера? Ви бачили, як ми побігли у другому таймі. Тому дякую вболівальникам за те, що прийшли сьогодні та підтримували нас. А ми віддячили їм перемогою", – сказав він.