Вівчаренко: Повністю переграли Шахтар у другому таймі
ФК Динамо
Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко вважає, що кияни повністю переграли Шахтар у другому таймі матчу 1/8 фіналу Кубку України.
Цитує гравця пресслужба клубу.
"Емоції позитивні, тому що давно не вигравали у Шахтаря – років зо три-чотири, напевно. І зараз така перемога, у другому таймі переграли їх повністю. Тому шалені емоції.
Атмосфера? Ви бачили, як ми побігли у другому таймі. Тому дякую вболівальникам за те, що прийшли сьогодні та підтримували нас. А ми віддячили їм перемогою", – сказав він.
Також гравець пояснив два різні тайми у виконанні Динамо.
"Можливо, було присутнє хвилювання в першому таймі. А коли пропустили, нема чого вже було сидіти в обороні, й потрібно було відігруватися", – сказав Вівчаренко.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко завдяки голу в матчі з Шахтарем наздогнав Артема Мілевського у статусі найкращого бомбардира "класичного".