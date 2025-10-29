Українська правда
Вівчаренко: Повністю переграли Шахтар у другому таймі

Олександр Булава — 29 жовтня 2025, 21:53
ФК Динамо

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко вважає, що кияни повністю переграли Шахтар у другому таймі матчу 1/8 фіналу Кубку України.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Емоції позитивні, тому що давно не вигравали у Шахтаря – років зо три-чотири, напевно. І зараз така перемога, у другому таймі переграли їх повністю. Тому шалені емоції.

Атмосфера? Ви бачили, як ми побігли у другому таймі. Тому дякую вболівальникам за те, що прийшли сьогодні та підтримували нас. А ми віддячили їм перемогою", – сказав він.

Також гравець пояснив два різні тайми у виконанні Динамо.

"Можливо, було присутнє хвилювання в першому таймі. А коли пропустили, нема чого вже було сидіти в обороні, й потрібно було відігруватися", – сказав Вівчаренко.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко завдяки голу в матчі з Шахтарем наздогнав Артема Мілевського у статусі найкращого бомбардира "класичного".

