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Палкін пояснив, чому вважає трансфер Мудрика в Челсі історичною угодою

Олексій Мурзак — 17 вересня, 17:55
Палкін пояснив, чому вважає трансфер Мудрика в Челсі історичною угодою
Михайло Мудрик
Chelsea Pulse

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про те, як клуб веде трансферну політику після початку повномасштабного вторгнення Росії.

В інтерв'ю t-online він, зокрема, зупинився на продажі вінгера Михайла Мудрика в Челсі.

"Так, було таке, що деякі клуби в переговорах наголошували, що у нас таке тяжке фінансове становище через війну. Вони хотіли знизити ціну. Але ми дали зрозуміти, що цінність наших гравців не зменшиться.

Наприклад, трансфер Мудрика – для нас це була історична угода. Ніколи ще український гравець не переходив із рук до рук за такі великі гроші. Арсенал теж хотів його та пропонував великі гроші. Але ми обрали Челсі. Ця угода допомогла нам також показати свою чинність на трансферному ринку", – розповів Палкін.

Челсі заплатив за Мудрика 70 млн євро. Ще 30 млн було прописано при трансфері як бонуси.

На старті сезону-2024/25 Мудрик провів 4 матчі за Челсі, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Нещодавно вінгер зіграв у матчі збірної України проти Чехії у Лізі націй. Натомість він пропустив поєдинок проти Албанії (2:1) через травму.

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