Варто Динамо програти і ми чуємо гучні емоційні заяви: Палкін – про слова Суркіса відносно суддівства

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін відреагував на слова президента київського Динамо Ігоря Суркіса, який заявив про тиск на суддівський корпус Української Прем'єр-ліги.

У коментарі пресслужбі "гірників" Палкін наголосив, що в донецькому клубі давно і послідовно говорять про проблеми суддівства.

"Пан Суркіс сказав: "Я довго мовчав". Але варто Динамо вперше за півтора року програти в чемпіонаті – і ми чуємо гучні емоційні заяви. Ми в Шахтарі говоримо про проблеми суддівства давно і послідовно.

При цьому відзначаємо якісну роботу арбітрів, коли вона справді заслуговує на визнання, як це було після кубкового матчу, про що говорив наш головний тренер Арда Туран", – зазначив він.

Палкін також прокоментував суддівство самого класичного, де, на його думку, судді мали вилучати лідера Динамо Андрія Ярмоленка та ще й не зараховувати гол Віталія Буяльського.

"Що стосується останньої гри з Динамо, на нашу думку, там були помилки суддів. Зокрема гол суперника був забитий із порушенням правил: гравець Динамо перебував у офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до Комітету арбітрів щодо цього епізоду. Також епізод із Ярмоленком, коли він схопив за горло й фактично душив Валерія Бондаря, очевидно тягне на вилучення, але залишився без уваги.

Тема суддівства справді гостра, і більшість клубів про це говорять. Усі – окрім Динамо. І показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки", – сказав Палкін.

Напередодні Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на епізод з фолом Юхима Коноплі на Шолі Огундані в матчі Шахтар – Динамо.

Нагадаємо, що після поразки від Шахтаря київське Динамо перервало свою серію без поразок в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.