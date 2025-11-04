Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Варто Динамо програти і ми чуємо гучні емоційні заяви: Палкін – про слова Суркіса відносно суддівства

Олексій Мурзак — 4 листопада 2025, 17:24
Варто Динамо програти і ми чуємо гучні емоційні заяви: Палкін – про слова Суркіса відносно суддівства
Сергій Палкін
ФК Шахтар

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін відреагував на слова президента київського Динамо Ігоря Суркіса, який заявив про тиск на суддівський корпус Української Прем'єр-ліги.

У коментарі пресслужбі "гірників" Палкін наголосив, що в донецькому клубі давно і послідовно говорять про проблеми суддівства.

"Пан Суркіс сказав: "Я довго мовчав". Але варто Динамо вперше за півтора року програти в чемпіонаті – і ми чуємо гучні емоційні заяви. Ми в Шахтарі говоримо про проблеми суддівства давно і послідовно.

При цьому відзначаємо якісну роботу арбітрів, коли вона справді заслуговує на визнання, як це було після кубкового матчу, про що говорив наш головний тренер Арда Туран", – зазначив він.

Палкін також прокоментував суддівство самого класичного, де, на його думку, судді мали вилучати лідера Динамо Андрія Ярмоленка та ще й не зараховувати гол Віталія Буяльського.

"Що стосується останньої гри з Динамо, на нашу думку, там були помилки суддів. Зокрема гол суперника був забитий із порушенням правил: гравець Динамо перебував у офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до Комітету арбітрів щодо цього епізоду. Також епізод із Ярмоленком, коли він схопив за горло й фактично душив Валерія Бондаря, очевидно тягне на вилучення, але залишився без уваги.

Тема суддівства справді гостра, і більшість клубів про це говорять. Усі – окрім Динамо. І показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки", – сказав Палкін.

Напередодні Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на епізод з фолом Юхима Коноплі на Шолі Огундані в матчі Шахтар – Динамо.

Нагадаємо, що після поразки від Шахтаря київське Динамо перервало свою серію без поразок в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.

Динамо Київ Сергій Палкін Ігор Суркіс Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Ігор Суркіс

Я сам ухвалю рішення: Суркіс – про звільнення Шовковського
Ми знаємо, хто за всім цим стоїть: Суркіс відреагував на суддівство у матчі Шахтар – Динамо
Суркіс відповів, чи може Ярмоленко очолити Динамо
Дощова осінь Шовковського: матчі проти Шахтаря можуть вирішити долю тренера Динамо
Бугай розповів, як Суркіси врятували Чорноморець від банкрутства

Останні новини