Він майбутня головна зірка: Палкін розповів про трансферну політику Шахтаря

Шахтар і далі продовжує активну трансферну політику саме на бразильському ринку.

Про це в коментарі CBS Sports заявив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Якщо чесно, всі наші гравці, які зараз виступають у Лізі чемпіонів, заслуговують на увагу. Це і Егіналдо, і Невертон, і Кевін. На даний час Кевін травмований, але він, безперечно, майбутня головна зірка.



Наша стратегія зосереджена на бразильському ринку, і ми продовжуємо дотримуватися цієї політики. Але це було досить складно, особливо в останні два роки, через війну, через яку важко переконати молодих гравців та їхніх батьків приїхати в Україну та грати за наш клуб.



Таким чином, останні два з половиною роки зробили нашу трансферну політику досить складною, але ми все ще намагаємося дотримуватися нашого плану", – розповів Палкін.