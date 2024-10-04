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Він майбутня головна зірка: Палкін розповів про трансферну політику Шахтаря

Олексій Мурзак — 4 жовтня, 14:25
Він майбутня головна зірка: Палкін розповів про трансферну політику Шахтаря
Сергій Палкін
Getty Images

Шахтар і далі продовжує активну трансферну політику саме на бразильському ринку.

Про це в коментарі CBS Sports заявив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Якщо чесно, всі наші гравці, які зараз виступають у Лізі чемпіонів, заслуговують на увагу. Це і Егіналдо, і Невертон, і Кевін. На даний час Кевін травмований, але він, безперечно, майбутня головна зірка.

Наша стратегія зосереджена на бразильському ринку, і ми продовжуємо дотримуватися цієї політики. Але це було досить складно, особливо в останні два роки, через війну, через яку важко переконати молодих гравців та їхніх батьків приїхати в Україну та грати за наш клуб.

Таким чином, останні два з половиною роки зробили нашу трансферну політику досить складною, але ми все ще намагаємося дотримуватися нашого плану", – розповів Палкін.

Раніше Палкін висловився про новий формат Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, після 2 матчів Ліги чемпіонів Шахтар посідає 27 місце у турнірній таблиці.

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