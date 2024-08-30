Палкін — після ракетної атаки на готель, де мав базуватися Шахтар: Гравці думають про життя, а не про футбол

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував ракетний обстріл готелю "Аврора" у Кривому Розі. "Гірники" мали там проживати напередодні матчу проти Кривбасу, який запланований на 1 вересня.

Слова представника донецького клубу цитує Telegraph.

"Ракетний удар по готелю — це катастрофа. Я намагався знайти нове безпечне місце для нас. Я знаю місце, назву готелю. Але я навіть не можу вам це сказати, тому що я не хочу мати жодних маніпуляцій. Раніше інформація (про місце проживання команди — прим.) була більш-менш доступною. Але після того, що сталося, я не хочу, щоб ця інформація виходила назовні. Станом на зараз для нас краще мовчати.

Росіяни вже перетнули всі червоні лінії багато-багато років тому. Діти, військові, журналісти... росіянам байдуже кого вбивати.

Як вплинула новина про обстріл готелю на гравців? У нас ситуація, коли гравці не думають про футбол. Вони думають про власне життя.

Це перший раз за 20 років роботи у клубі я не хотів їхати на жеребкування. Я хотів залишитися з хлопцями, тому що я розумію, що вони відчувають. Команда не думає про жеребкування Ліги чемпіонів або ігри Ліги чемпіонів. Вони думають про матч у неділю.

Наша головна мрія — повернутися в Донецьк, щоб почати знову нашу історію", — сказав Палкін.