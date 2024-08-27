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Росія зруйнувала готель, у якому мав проживати Шахтар перед грою проти Кривбаса

Володимир Кук — 27 серпня, 11:21
Росія зруйнувала готель, у якому мав проживати Шахтар перед грою проти Кривбаса
Дніпропетровська ОВА

У ніч з 26 на 27 серпня російсько-окупаційні війська вдарили по готелю "Аврора" в центрі Кривого Рогу.

Про це повідомила Українська Правда з посиланням на голову ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Внаслідок терористичного удару загинули двоє людей, п’ятеро поранені, ще двоє можуть бути під завалами.

За інформацією Tribuna.com, у цьому готелі мали проживати футболісти та тренерський штаб Шахтаря перед виїзним матчем 5-го туру Української Прем'єр-ліги з Кривбасом, який має відбутися 1 вересня.

Зазначимо, що вранці 26 серпня армія РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по території України. Ціллю стали кілька енергооб'єктів. Через це виникли проблеми з електро та водопостачанням. Загалом було запущено 109 дронів та 127 ракет різного типу.

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