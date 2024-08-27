Палкін: Наша присутність у Кривому Розі стане підтримкою вболівальників

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що приїзд Шахтаря у Кривий Ріг на матч 5 туру УПЛ проти Кривбаса стане жестом підтримки для жителів міста.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Перш за все, Шахтар співчуває і висловлює слова підтримки сімʼям загиблих. Руйнуючи наші міста, Росія вкотре показала своє справжнє обличчя країни терориста.

По-друге, щодо нашого матчу з Кривбасом. Звичайно, відреагували всі емоційно, але це наші реалії. Жахливо, що люди живуть у таких умовах щодня. Маємо бути сильними, треба рухатися далі.

Наша присутність у місті – це підтримка вболівальників, тому, попри новини, готуємося до матчу і до поїздки в Кривий Ріг. Керуємося регламентом та інформацією від УПЛ, УАФ та інших органів, які ухвалюють рішення щодо проведення матчів", – сказав Палкін.