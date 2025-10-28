Очікуємо на перемогу: Палкін – про матч з Динамо у Кубку України

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що у матчі Кубку України з Динамо гравці донецького клубу повинні викластись на всі 100%.

Про це він сказав в інтервʼю ПРОФУТБОЛ Digital.

"Якщо говорити про Динамо, ми всі розуміємо, що очікуємо на перемогу Шахтаря, і це найголовніше. Однак перемога буде тоді, коли ми показуватимемо свій футбол, свою філософію, ДНК нашого футболу.

Ми можемо зіграти внічию, можемо програти, проте показувати наш футбол та викладатися на 100%. Коли ми це робитимемо, тоді у нас все буде добре.

Тобто якщо футболісти викладатимуться на 100%, коли ми покажемо той футбол, який Арда пояснює гравцям, тоді буде результат. І тому буде дуже цікаве протистояння – два матчі із Динамо, і я сподіваюся, що для нас буде позитивний результат", – сказав Палкін.