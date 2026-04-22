Металіст 1925 – Чернігів: букмекери спрогнозували другого фіналіста Кубку України

У середу, 22 квітня, харківський Металіст 1925 та першоліговий Чернігів розіграють другу путівку у фінал Кубку України з футболу 2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Центральному міському стадіоні" у Житомирі та розпочнеться о 18:00.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом зустрічі є харків'яни, їх перемогу оцінюють в 1,30, тоді як на звитягу гостей стоїть коефіцієнт 11. Нічия в основний час – рівно 5.

У попередньому раунді команда Младена Бартуловича закінчила казку київського Локомотива 3:0, а Чернігів лише у серії пенальті пройшов Фенікс-Маріуполь (5:4).

21 квітня київське Динамо розгромило чернівецьку Буковину 3:0. Кияни стали першими фіналістами цього розіграшу Кубку.

