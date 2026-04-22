Металіст 1925 – Чернігів. Коли та де дивитися півфінал Кубку України

Харківський Металіст 1925 22 квітня зіграє проти Чернігова у півфінальному раунді розіграшу Кубку України з футболу 2025/26.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 на "Центральному міському стадіоні" у Житомирі.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

Також у прямому етері переглянути півфінальний поєдинок можна буде на ютуб-каналі УПЛ ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом зустрічі є Металіст 1925, перемогу якого оцінюють в 1,30, тоді як на звитягу Чернігова стоїть коефіцієнт 11. Нічия в основний час – рівно 5.

У чвертьфіналі Кубку України команда Младена Бартуловича закінчила казку київського Локомотива 3:0, а Чернігів лише у серії пенальті пройшов Фенікс-Маріуполь (5:4).

21 квітня київське Динамо стало першим фіналістом Кубку, розгромивши чернівецьку Буковину 3:0.

