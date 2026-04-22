Металіст 1925 – Чернігів. Онлайн-трансляція півфіналу Кубку України

У середу, 22 квітня, Чернігів позмагається із харківським Металістом 1925 за путівку у фінал Кубку України з футболу.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 на "Центральному міському стадіоні" у Житомирі.

Дивіться трансляцію матчу, яку організовує УПЛ ТБ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Онлайн-трансляція півфіналу Кубку України Металіст 1925 – Чернігів

У чвертьфіналі Кубку України команда Младена Бартуловича закінчила казку київського Локомотива 3:0, а Чернігів лише у серії пенальті пройшов Фенікс-Маріуполь (5:4).

21 квітня київське Динамо стало першим фіналістом Кубку, розгромивши чернівецьку Буковину 3:0.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом зустрічі є Металіст 1925, перемогу якого оцінюють в 1,30, тоді як на звитягу Чернігова стоїть коефіцієнт 11. Нічия в основний час – рівно 5.

