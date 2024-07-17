Обамеянг покинув Марсель заради Аль-Кадісії
35-річний габонський форвард П'єр-Емерік Обамеянг оголосив про відхід з Марселя.
Про це футболіст повідомив в Instagram.
"У мене був емоційний рік, і я хотів би подякувати всьому клубу, персоналу, моїм товаришам по команді та нашим уболівальникам. Ви зробили мене сильнішими, і ці спогади з вами залишаться зі мною назавжди.
Як ви знаєте, я завжди дотримувався порад свого батька, які допомогли мені стати тим гравцем, яким я є, тому ми прийняли це рішення. Настав час розпочати новий етап", – написав Обамеянг.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, гравець продовжить кар'єру в клубі Саудівської Аравії Аль-Кадісія.
Нагадаємо, у попередньому сезоні П'єр-Емерік провів 51 матч, забив 30 голів та віддав 11 асистів. Також габонець був визнаний найкращим гравцем сезону в Лізі Європи після 10 забитих м'ячів у турнірі.