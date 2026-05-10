Ексзірка Бундселіги отримав покарання за пранк з вогнегасником

Нападник Олімпіка Марсель П'єр-Емерік Обамеянг відсторонений від команди та не візьме участі у матчі проти Гавра через порушення дисципліни на клубній базі.

Про це повідомляє L'Equipe.

У четвер увечері 36-річний габонський форвард став ініціатором гучного розіграшу під час четвертої ночі перебування команди на тренувальних зборах. Футболіст разом із одноклубниками влаштував безлад у кількох кімнатах спортивного корпусу. Головним епізодом конфлікту стало використання вогнегасника, яким нападник облив представника дирекції клубу Боба Тахрі, його ліжко та особисті речі.

Боб Тахрі, який відповідає за дотримання комендантської години та спортивного режиму на базі, розцінив такі дії як неприпустимі та доповів про ситуацію керівництву. У п'ятницю, 8 травня, виконувач обов'язків президента Албан Жустер та майбутній очільник клубу Стефан Рішар провели зустріч із гравцями для з'ясування обставин. За результатами розмови було прийнято рішення застосувати санкції до лідера Обамеянга.

Нападник пізніше перепросив перед Бобом Тахрі та керівництвом Олімпіка. За словами гравця, він не мав злого наміру, а лише прагнув покращити атмосферу в команді під час тривалих зборів. Проте це не врятувало форварда від покарання, і він пропустить виїзний поєдинок Ліги 1, який відбудеться найближчої неділі.

П'єр-Емерік Обамеянг є ключовим гравцем Олімпіка у поточному сезоні та найбільш досвідченим виконавцем лінії нападу. Протягом сезону 2025/2026 нападник зіграв у 40 матчах, де забив 13 голів і віддав ще 10 результативних передач.

Протягом кар'єри він виступав за Мілан, дортмундську Боруссію, лондонський Арсенал, Барселону та Челсі. Портал Transfermarkt оцінює досвідченого нападника у 3 мільйони євро, а його чинний контракт із марсельським клубом розрахований до червня 2027 року.

