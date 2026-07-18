Ексфорвард Барселони та Боруссії Дортмунд підсилив клуб, який нещодавно повернувся до Ла Ліги

Габонський нападник П'єр-Емерік Обамеянг став гравцем іспанського Депортіво Ла Корунья.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 2 роки співпраці – до червня 2028 року.

Завдяки цьому трансферу клуб "РК Депортіво" поповнив свій склад нападником зі світовим ім'ям, чий досвід, гольова майстерність та лідерські якості зміцнять "біло-синій" проект протягом наступних двох сезонів.

Нагадаємо, що сезон-2025/26 Обамеянг провів у складі олімпійського Марселя, де відіграв 41 матч (14 голів та 10 асистів). Форвард повернувся до французької команди у липні минулого року, після того, як розірвав контракт з саудівською Аль-Кадісією.

Зауважимо, що протягом ігрової кар'єри нападник встиг позахищати кольори Мілана, Лілля, Монако, Сент-Етьєна, Боруссії Дормунд, Арсенала та Барселони.

За цей час Обамеянг виграв Кубок та два Суперкубки Німеччини разом із "джмелями", Кубок та Суперкубок Англії в команді "канонірів" та Кубок Французької Ліги у футболці "святих".

Нагадаємо, що за підсумками минулої кампанії Депортиво Ла Корунья повернувся до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, де востаннє виступав у 2018 році.