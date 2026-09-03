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Обамеянг зі скандалом завершив кар’єру в збірній Габону

Олег Дідух — 3 вересня 2026, 15:51
Обамеянг зі скандалом завершив кар’єру в збірній Габону
П'єр-Емерік Обамеянг
Getty Images

Іменитий форвард іспанського Депортіво П'єр-Емерік Обамеянг оголосив про завершення кар'єри в збірній Габону.

Про це повідомляє beIN Sports.

Причиною завершення кар'єрі став скандал, який трапився в збірній під час та після Кубку Африки-2025. Збірна Габону провально виступила на турнірі, не зумівши вийти з групи.

Це розлютило владу країни, яка розпустила тренерський штаб і призупинила діяльність збірної. Зі складу демонстративно вивели двох лідерів команди – Обамеянга та Бруно Екуеле Манга.

Згодом Обамеянгу дозволили повернутися в збірну, проте після того скандалу він жодного разу не виходив на поле в складі національної команди. Тепер же 37-річний ветеран заявив, що у збірну більше повернеться:

"Вони принизили мене та очорнили, хоча я грав на Кубку Африки з травмою", – заявив Обамеянг.

Нападник виступав за збірну Габону з 2009 року, сумарно відзначився 40 голами та 10 асистами в 83 матчах. Нагадаємо, Обамеянг влітку поточного року перейшов у Депортіво на правах вільного агента.

Завершення кар'єри П'єр-Емерік Обамеянг Габон

П'єр-Емерік Обамеянг

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