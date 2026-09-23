Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Відомий нападник клубу Ла Ліги перенесе операцію на коліні

Олексій Мурзак — 23 вересня 2026, 21:27
Відомий нападник клубу Ла Ліги перенесе операцію на коліні
П'єр-Емерік Обамеянг
rcdeportivo.es

Нападнику Депортиво П'єру-Емеріку Обамеянгу 24 вересня проведуть операцію на правому коліні.

Як повідомив клуб, 37-річний футболіст відчув дискомфорт у зовнішньому меніску під час матчу проти Бетіса.

Операцію в Мадриді проведе травматолог Мануель Лейєс. Депортиво очікує, що Обамеянга випишуть із лікарні того ж дня.

Після повернення до Ла-Коруньї нападник розпочне відновлення. Клуб поки не називає термінів його повернення до тренувань із командою, однак за даними ЗМІ, гравець може пропустити близько 2-х місяців.

У сезоні-2026/27 Обамеянг зіграв у всіх семи матчах Депортиво в Ла Лізі, забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі.

Читайте також :
Відео Фото Пішов із Мілана через Шевченка, сварився з тренерами Боруссії та Арсенала, зараз тягне Депортиво. Історія Обамеянга

Напередодні повідомлялося, що данський захисник Барселони Андреас Крістенсен пропустить близько двох місяців через травму.

П'єр-Емерік Обамеянг Депортиво (Ла-Корунья)

П'єр-Емерік Обамеянг

Пішов із Мілана через Шевченка, сварився з тренерами Боруссії та Арсенала, зараз тягне Депортиво. Історія Обамеянга
Обамеянг зі скандалом завершив кар’єру в збірній Габону
Ексфорвард Барселони та Боруссії Дортмунд підсилив клуб, який нещодавно повернувся до Ла Ліги
Ексзірка Бундселіги отримав покарання за пранк з вогнегасником
Уряд Габона розпустив збірну та відсторонив Обамеянга

Останні новини