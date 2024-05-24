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Кривдник Шахтаря та Трубіна став найкращим гравцем сезону Ліги Європи

Станіслав Лисак — 24 травня, 19:25
Кривдник Шахтаря та Трубіна став найкращим гравцем сезону Ліги Європи

Нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг був визнаний найкращим гравцем Ліги Європи сезону-2023/2024.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Габонський форвард відзначився 10 голами за Олімпік та допоміг команді дійти до півфіналу, де вона поступилася майбутньому чемпіону Аталанті (1:1 та 3:0).

Нагадаємо, що Обамеянг забив по одному голу в матчах 1/16 фіналу ЛЄ проти донецького Шахтаря (2:2, 3:1).

Також П'єр-Емерік відзначився у ворота українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна у чвертьфіналі турніру. Двоматчеве протистояння завершилося із загальним рахунком 2:2, однак у серії пенальті Марсель виявився сильнішим.

Аталанта Бенфіка Ліга Європи Марсель П'єр-Емерік Обамеянг Анатолій Трубін Шахтар

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