Кривдник Шахтаря та Трубіна став найкращим гравцем сезону Ліги Європи

Нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг був визнаний найкращим гравцем Ліги Європи сезону-2023/2024.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Габонський форвард відзначився 10 голами за Олімпік та допоміг команді дійти до півфіналу, де вона поступилася майбутньому чемпіону Аталанті (1:1 та 3:0).

⚽️ 10 goals in Marseille's run to the semi-finals 👏



Aubameyang is the 2023/24 #UEL Player of the Season 🏅 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2024

Нагадаємо, що Обамеянг забив по одному голу в матчах 1/16 фіналу ЛЄ проти донецького Шахтаря (2:2, 3:1).

Також П'єр-Емерік відзначився у ворота українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна у чвертьфіналі турніру. Двоматчеве протистояння завершилося із загальним рахунком 2:2, однак у серії пенальті Марсель виявився сильнішим.